Силуанов призвал выходить на целевую инфляцию

Резкое снижение инфляционных ожиданий не всегда хорошо для экономики, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Он отметил, что низкая инфляция действительно означает рост доходов предприятий и населения, однако достигать этого следует постепенно. «Мы должны выходить на целевые показатели инфляции», — сказал чиновник.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что годовая инфляция в России будет составлять порядка трех процентов. При этом целевой показатель Центробанка по годовой инфляции — четыре процента.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!