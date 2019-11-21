Компании в России стали честнее

Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

По словам чиновника, доля компаний-однодневок в стране снизилась с 32 процентов от общего числа предприятий в 2016 году до нынешних 3,1 процента.

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«По состоянию на 1 ноября 2019 года таких компаний, к которым мы можем (пока предварительно) предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тысяч. Было — миллионы», — отметил Мишустин.

ФНС, по его словам, выявляет компании-однодневки по ряду признаков, среди которых недостоверные учредительные сведения, отсутствие сотрудников, противоречия в отчетности и нестабильные финансовые операции.

Не сдающие налоговую отчетность компании, в ключевых данных которых ФНС выявляет недостоверность, исключаются из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). За последние три года, по словам Мишустина, этой мере подверглись более двух миллионов компаний.

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