Раскрыта неизвестная причина старения и рака

Ученые Университета Западной Австралии выяснили, что с возрастом клетки человека менее эффективно распределяют ресурсы по всему организму, что приводит к деградации тканей, остеопорозу, артриту, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи обнаружили, что митохондрии в костных клетках (остеоцитах) могут переноситься в другие клетки через разветвленную сеть, связывающую остеоциты. Митохондрии играют важную роль в метаболизме и старении, обеспечивая клетки энергией. Передача митохондрий позволяет клеткам-реципиентам регулировать воспаление тканей, предотвращать повреждения и даже развивать устойчивость к химиотерапии.

Перенос осуществляется через эндоплазматический ретикулум — систему из окруженных мембраной полостей, пузырьков и каналов. Ключевую роль в этом играет фермент митофузин-2, который связывает митохондрии с ретикулумом. С возрастом активность этого соединения снижается, одновременно нарушается распределение митохондрий и их перенос в сеть остеоцитов. Это в свою очередь способствует большей вероятности гибели клеток и развития заболеваний.

По словам ученых, полученные данные могут помочь в разработке новых методов лечения.

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