Аварийная посадка искрящегося самолета попала на видео

Самолет венесуэльской авиакомпании Avior Airlines совершил аварийную посадку в аэропорте Боготы, Колумбия. Об этом сообщает издание Aviation24.be.

Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября. Boeing 737-400 выполнял рейс YV3012 из Валенсии (Венесуэла) в Боготу. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что во время посадки самолет заискрился. Отмечается, что это произошло из-за поломки стойки шасси.

На борту лайнера находились 88 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. После происшествия все пассажиры были экстренно эвакуированы.

После посадки к месту аварии прибыли пожарные расчеты. Кроме того, руководство аэропорта приняло решение закрыть взлетно-посадочную полосу из-за разлива топлива. Воздушное судно получило повреждения, их степень в настоящий момент оценивают специалисты.

22 ноября в американском штате Калифорния пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе из-за возгорания одного из двигателей. Пассажиры сняли на видео, как воздушное судно готовится к посадке, а из его правого двигателя вырывается огонь и черный дым.

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