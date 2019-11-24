Вратарь забил ударом через все поле

@mmdeportesmx / Twitter

Вратарь мексиканской «Гвадалахары» Хосе Родригес отметился голом в матче чемпионата Мексики против «Веракрус». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Multimedos Deportes.

27-летний вратарь воспользовался тем, что голкипер соперников покинул свою позицию в добавленное время матча. Счет на тот момент был в пользу «Гвадалахары» со счетом 2:1. Завладев мячом Родригес отправил его в пустые ворота соперника.

Итоговый счет встречи — 3:1 в пользу «Гвадалахары».

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