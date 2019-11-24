Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи

В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины разъяренная толпа заблокировала работу бригады скорой помощи, приехавшей на вызов, из-за «пьяного» фельдшера. Об этом порталу «Вікна» рассказал исполняющий обязанности главного врача местной станции скорой и неотложной медицинской помощи Юрий Ейна.

Инцидент произошел вечером 21 ноября. Бригада приехала на место ДТП через шесть минут после вызова, при том что по нормативу отводится 10 минут. Несмотря на это, на медиков посыпались упреки, что они долго ехали. Затем собравшиеся заблокировали автомобиль и не давали бригаде работать.

Ейне пришлось выехать на место. Его не хотели подпускать к автомобилю, собравшиеся «вели себя агрессивно, угрожали медработникам, оскорбляли, обзывали их». Свои действия люди объясняли тем, что у фельдшера «блестят глаза, и она трясется», а значит, пьяна.

Толпа вытащила женщину из кабины скорой в салон, где находился сотрудник полиции с прибором для определения содержания алкоголя в крови и посторонние люди. Она согласилась пройти тест, хотя из-за стресса не могла подуть в трубку 20 минут. Оказалось, что медик трезва, после чего люди без извинений начали расходиться.

Как отмечается, за то время, что толпа не давала скорой работать, в диспетчерскую поступило около 20 вызовов. Примерно столько же раз люди сообщили в полицию о якобы пьяном фельдшере. Областной центр экстренной медицинской помощи передал в правоохранительные органы заявление.

В конце октября сообщалось, что в Днепропетровской области пациент выпал из задних дверей скорой помощи на проезжую часть. По словам очевидцев, автомобиль в этот момент направлялся в больницу.

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