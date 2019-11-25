Избивавший и унижавший ученицу российский репетитор-пианист получил срок

Столичный Хорошевский суд вынес приговор по делу работавшего репетитором в московской семье студента консерватории Мгера Махсудяна, который бил и издевался над своей ученицей. Видеозапись одного из его уроков в понедельник, 25 ноября, опубликовало в своем Telegram-канале издание Baza.
На видео видно, как Махсудян пинает ребенка за ошибки, бьет по рукам и лицу. При этом кричит на нее, говорит, как она ему надоела и требует, чтобы девочка смотрела только на него, когда он с ней разговаривает. Помимо этого Махсудян угрожает ребенку пришить ее плечи к ушам.
Родители приняли решение установить видеонаблюдение в комнате, где Махсудян занимался с девочкой, после того, как их дочь начала жаловаться на репетитора.
Махсудян объяснил свое поведение на записи нервами перед подготовкой к собственным экзаменам. Решением суда он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. В течение двух лет ему запрещено давать частные уроки.