Избивавший и унижавший ученицу российский репетитор-пианист получил срок

@bazabazon / Telegram

Столичный Хорошевский суд вынес приговор по делу работавшего репетитором в московской семье студента консерватории Мгера Махсудяна, который бил и издевался над своей ученицей. Видеозапись одного из его уроков в понедельник, 25 ноября, опубликовало в своем Telegram-канале издание Baza.

На видео видно, как Махсудян пинает ребенка за ошибки, бьет по рукам и лицу. При этом кричит на нее, говорит, как она ему надоела и требует, чтобы девочка смотрела только на него, когда он с ней разговаривает. Помимо этого Махсудян угрожает ребенку пришить ее плечи к ушам.

Родители приняли решение установить видеонаблюдение в комнате, где Махсудян занимался с девочкой, после того, как их дочь начала жаловаться на репетитора.

Махсудян объяснил свое поведение на записи нервами перед подготовкой к собственным экзаменам. Решением суда он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. В течение двух лет ему запрещено давать частные уроки.

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