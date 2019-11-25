Возбуждено уголовное дело после пожара на шахте «Лукойла»

В связи с пожаром на шахте «Яреганефти» (входит в «Лукойл») в Коми Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом со ссылкой на республиканский СК сообщает «Интефакс».

Вечером 24 ноября на глубине 200 метров в уклонном блоке № 1 «дюСевер» нефтешахты началось задымление. На тот момент под землей находились 45 рабочих. 42 человека самостоятельно вышли из опасной зоны. Еще одного нашли и подняли на поверхность, он госпитализирован. Еще двое остаются пропавшими без вести, сообщали в МЧС. Госпитализировать пришлось также одного из горноспасателей. К 3 часам 45 минутам ночи по московскому времени пожар в шахте локализовали на площади 2000 квадратных метров. К 7 утра МЧС сообщало о такой же площади возгорания. Работа шахты приостановлена.

Прокуратура Коми начала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

Это не первый инцидент на предприятии за последние годы. При проведении горнопроходческих работ 20 июля 2017 года в нефтешахте №3 Нефтешахтного управления «Яреганефть» произошло обрушение породы. В результате инцидента пострадали двое человек. Им была оказана медицинская помощь в ближайшей больнице, куда они были оперативно доставлены. А в сентябре того же года на шахте произошел обвал породы, в результате которого погиб один рабочий.