Компанию богатейшего россиянина оставили ни с чем

Ни один из проектов компании НОВАТЭК, которая является главным грузоперевозчиком по Северному морскому пути, не попал в федеральный бюджет на 2020 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Компании необходимо около 124 миллиардов рублей на создание федеральной инфраструктуры терминала «Утренний» и перегрузочных комплексов сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и в Мурманске. Несмотря на то что в июле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев давал поручение о выделении средств, деньги в бюджет заложены не были — предусматривается только выделение 41 миллиарда рублей в 2022-м.

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Как стало известно изданию, глава компании Леонид Михельсон, который является богатейшим человеком России с состоянием 24 миллиарда долларов (по данным Forbes), в ноябре направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить из федерального бюджета 2020-2022 годов 103,6 миллиарда рублей — они должны пойти на строительство терминала «Утренний» для проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Михельсон пояснил, что если ситуация не изменится, то проект не будет завершен в установленные сроки, то есть в 2023-2025 годах.

В правительстве газете заявили, что вопрос выделения средств НОВАТЭКу прорабатывается. «Арктик СПГ-2» должен стать крупнейшим российским заводом по сжижению природного газа — его мощность составит 19,8 миллиона тонн, а стоимость проекта оценивается в 21,3 миллиарда рублей.

В начале ноября бизнесмен уже просил президента выделить 20 миллиардов на терминал по перевалке СПГ на Камчатке. Проект не вошел в Комплексный план магистральной инфраструктуры (13-й нацпроект). То же произошло с проектом аналогичного терминала в Мурманске (предполагалось использование 0,9 миллиарда рублей из бюджета).

В Минфине сообщили, что терминал на Камчатке не входит в нацпроект и другие госпрограммы, поэтому средства на него в бюджете на заложены. Однако в настоящее время ведется обсуждение по включению его в проект «Морские порты России». Терминал в Мурманске уже входит в него, поэтому выделение ему средств находится в проработке.

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