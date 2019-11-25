МТС уйдет с Украины

Российский сотовый оператор МТС продает свой бизнес на Украине. Компания заключила соглашение о передаче «Vodafone Украина» за 734 миллиона долларов ООО Telco Solutions and Investment («дочка» азербайджанской Bakcell). Об этом говорится в заявлении компании.

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Глава МТС Алексей Корня пояснил, что компания планирует сосредоточить усилия на российском рынке, который генерирует 91 процент выручки компании. Для сравнения: в третьем квартале 2019 года на долю украинской «дочки» приходилось всего 3,2 процента выручки МТС (около 4,3 миллиарда рублей).

Сделка будет закрыта через Allegretto Holding S.a.r.l. — «дочку» МТС, зарегистрированную в Люксембурге. Bakcell по ее итогам получит Preludium BV, которая владеет 100 процентами акций «Vodafone Украина».

В июле принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник сообщало, что украинская «дочка» МТС выставлена на продажу с 2014 года. Позднее украинское издание «Лiга.net» писало, что возможностью покупки заинтересовался азербайджанский оператор AzInTelecom, однако сделка так и не состоялась.

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