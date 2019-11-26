Мужчина вышел во двор и получил стрелу в колено

В жителя американского города Орора, штат Иллинойс, попала стрела. Об этом сообщает WFLD.

Инцидент произошел, когда мужчина красил постройки у себя во дворе. По его словам, он почувствовал сильную боль, посмотрел вниз и увидел, что из ноги торчит стрела. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

Его сосед, 25-летний Даниэль Сморчевски (Daniel Smorczewski), признался, что во время инцидента стрелял из лука по мишени в виде оленя, которая стоит у него во дворе. Одна из стрел пролетела мимо, и ему не удалось ее найти. По всей видимости, колено пронзила именно она.

К приезду полицейских Сморчевский спрятал лук и стрелы в гараже. Ему предъявлены обвинения в неосторожном поведении.

В 2016 году сообщалось, что 68-летний житель Сиднея выстрелил в грабителя из лука. Злоумышленнику пришлось убегать от разъяренного домовладельца со стрелой в ягодице.

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