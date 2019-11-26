Объяснена любовь женщин к откровенным нарядам

Австралийские исследователи выяснили, что женщины надевают более откровенные наряды, когда пытаются подняться по социальной лестнице и достичь более высокого статуса. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие представители 38 стран, специалисты обнаружили, что женщины в экономически неравных обществах использовали свою внешность и наряд для того, чтобы продвинуть себя. Этот выбор был мотивирован беспокойством по поводу своего социально-экономического положения.

«Когда мы видим женщин в откровенных нарядах, делающих селфи на камеры телефонов или редактирующих свои изображения, мы можем подумать, что это просто нарциссизм. В действительности все несколько сложнее. Таким образом женщины реагируют на запросы созданной экономикой среды, в которой они живут», — прокомментировала результаты исследования психолог из университета Мельбурна Кэндис Блэйк (Khandis Blake).

В октябре 2019 года профессор из Оксфорда обругал студенток за откровенную одежду, посоветовав учащимся «с животом» отказаться от облегающих платьев, и вызвал возмущение коллег. Бывший лектор по статистике, доктор Пит Моррис (Peet Morris), написал серию оскорбительных для молодых девушек постов в Twitter.

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