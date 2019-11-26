Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Air Armenia, выполнявший рейс из Еревана в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технической неисправности. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении в своем Facebook-аккаунте.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта «Звартноц», лайнер вылетел из Еревана в 10:11 по местному времени. Однако во время полета командир воздушного судна принял решение посадить лайнер в Ростове-на-Дону. Пассажиры вынуждены были ожидать запасного самолета. В 18:26 по Московскому времени они вылетели в Москву.

Ранее в ноябре из-за плохого самочувствия второго пилота в Ростове-на-Дону экстренно приземлился летевший из Москвы в Анапу самолет. Бригаде скорой помощи спасти пилота не удалось.

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