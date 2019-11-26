Домашнее задание о «жирной» девочке разъярило мать первоклассницы

Жительницу американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис (Laural Lee Lewis) возмутило задание, которое дали на дом ее дочери-первокласснице. Детям предложили выбрать, какую из нарисованных девочек можно считать «жирной» и обвести нужное изображение карандашом. Льюис назвала задание дискриминирующим и поделилась негодованием в Facebook.

«На последней странице написано "жирный" и приведены примеры более пухлой и более стройной девочек», — рассказала американка.

Она сказала дочери, что подобное задание является бодишеймингом, то есть дискриминацией людей по внешнему виду, не укладывающемуся в стандарты красоты. «Даже если это была бы стройная девочка или пример слова "стройный", я думаю, это все равно бодишейминг, потому что кому-то не нравится, чтобы его так называли», — подчеркнула женщина.

Материалы по теме «Женственность — это целое искусство» Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин

Льюис заметила, что для иллюстрации разницы между словами «стройный» и «жирный» можно было выбрать животное или еду. «Больше всего возмутило то, как они проиллюстрировали это. Большую девочку выставили в таком свете на обозрение. Очень неприятно», — добавила мать первоклассницы.

В публикации она подчеркнула, что «когда ребенок приходит домой с чем-то подобным, начинаешь задумываться, а чему вообще учат в школе». Как отмечает канал WKYT, в местном совете по образованию подчеркнули, что не получали жалоб от родителей по поводу задания, однако пообещали провести проверку.

В комментариях к посту юзеры разделились в оценке картинки. Одни посчитали, что опасения матери оправданы и детей не стоит знакомить со словами на примере внешности человека, поскольку это может стать основой для издевательств в школе. Другие же уверены, что ничего плохого в изображении нет, ведь обижаться на правду не стоит, кроме того, детям надо знать о проблемах с лишним весом.

Ранее сообщалось, что школьную учительницу из Петербурга уволили за записи в личном аккаунте. В учебном заведении узнали о ее постах про секс и выпивку, а также о неформальных взаимоотношениях с учениками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!