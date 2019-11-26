Российский суд закрыл дело против невменяемого заказчика двух убийств

Санкт-Петербургский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя Антона Иконникова, заказавшего два убийства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Слушания о применении мер медицинского характера проходили в закрытом режиме. Иконников освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемостью и направлен на лечение в медицинскую организацию специализированного типа интенсивного наблюдения.

По данным издания «Фонтанка», Иконников заказал убийство жителя Купчино, 29-летнего Николая Савельева, который после отбытия наказания за наркотики стал сотрудничать с полицией. Его застрелил 26 апреля 2018 года петербуржец Виктор Фадеев, которому Иконников выдал пистолет с патронами, а в качестве вознаграждения за убийство передал автомобиль Honda Civic. Киллера осудили за это преступление на 12 лет колонии строгого режима.

Иконников также поручил знакомому Алексею Янулевичусу убийство таджикского боксера. Мотивом преступления стала месть за то, что потерпевший, работавший охранником на рынке в Купчино, не пустил на территорию автомобиль Иконникова. Мужчины поссорились и подрались.

Янулевичус подкараулил таджика в подъезде дома и выстрелил в него три раза, но тот выжил. Киллера приговорили к восьми годам заключения.

По данным правоохранительных органов, Иконников причастен к торговле наркотиками. Летом он напал с ножом на соседа по палате в психбольнице, куда его отправили для обследования. Иконников решил, что силовики подсадили к нему агента для выведывания у него секретов, и он попытался его зарезать.

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