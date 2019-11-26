Невеста отказалась бросить убийцу даже после рассказа о его зверствах

Возлюбленная пожизненно осужденного мужчины из английского города Сандаун, остров Уайт, выразила желание остаться с ним и выйти за него замуж, несмотря на то что он распилил цепной пилой своего оппонента в ссоре. Об этом сообщает издание Unilad.

В 2009 году Марианна Уиллмент (Marianne Willment) познакомилась с Джонатаном Стасюком (Jonathan Stasiuk), когда они вместе работали в пабе. Уиллмент была буфетчицей, а Стасюк — шеф-поваром паба.

Уиллмент заявила, что уже после первого свидания с поваром у нее было ощущение, что она знает его долгое время и «полностью доверяет ему». Она подчеркнула, что Стасюк был веселым, очаровательным, хорошо готовил и заботился о ней.

Материалы по теме «У нас столько общего» Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном

Вскоре возлюбленные поселились вместе. Они собирались пожениться в сентябре 2019 года. Однако незадолго до церемонии жених поссорился с 73-летним соседом и распилил его цепной пилой. Сообщается, что между мужчинами постоянно вспыхивали мелкие стычки.

После этого убийца позвонил в службу спасения и сообщил о произошедшем. На вопрос оператора, нужна ли пострадавшему «скорая помощь», он ответил: «Я удостоверюсь, что она ему не понадобится».

Изначально Стасюк признал вину в непредумышленном убийстве в надежде смягчить наказание, но позже он признался в убийстве, заявив, что недооценил ситуацию. Он добавил, что глубоко сожалеет об этом. Стасюка приговорили к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения не ранее чем через 25 лет.

Уиллмент заявила, что перед совершением преступления Стасюк был «абсолютно нормальным». По словам женщины, у мужчины был жесткий характер, но он не был вспыльчивым и не проявлял жестокость по отношению к ней.

Британка также подчеркнула, что планирует остаться с партнером, несмотря на осуждение окружающих. Она заявила, что простила мужчину и хочет выйти за него замуж. При этом женщина сказала, что сочувствует семье жертвы.

Стасюк написал Уиллмент письмо из тюрьмы, в котором извинился перед невестой и семьей убитого.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!