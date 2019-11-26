Мужчина спас рожденную в автомобильной пробке дочь шнурком от кроссовка

Жительница английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, родила девочку в автомобильной пробке. Как сообщает сайт The Mirror, ее возлюбленный спас ее и ребенка при помощи шнурка от кроссовка.

24-летняя Холли Лоуторп (Hollie Lowthorpe) случайно узнала о своей четвертой беременности во время планового приема у врача. Оказалось, что она на 22-й неделе.

Во вторник утром, 19 ноября, у женщины начались схватки. Она, ее возлюбленный Каллум Уайлдридж (Callum Wildridge) и ее мать Шерон Лоуторп (Sharon Lowthorpe) сели в машину и поехали в больницу, которая находилась в шести километрах от их дома.

По дороге у Холли отошли воды, но их автомобиль попал в пробку, так как Шерон боялась проезжать на красный сигнал светофора. В результате в пути они потеряли четыре минуты. Женщина родила на заднем сидении машины. Но новорожденная девочка начала синеть, так как пуповина обернулась вокруг ее шеи и не позволяла ей дышать.

Уайлдридж вызвал скорую помощь и дал указания матери роженицы, чтобы та сняла пуповину с шеи ребенка. Затем он быстро вытащил шнурок из своего кроссовка и перетянул им пуповину. Через несколько минут приехали врачи скорой помощи. Они обрезали пуповину, осмотрели ребенка и госпитализировали девочку и ее мать.

Родители назвали девочку Верити (Verity). Теперь ее жизнь вне опасности. На момент рождения она весила 3,5 килограмма.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Уиган, графство Большой Манчестер, рассказала о том, как не замечала своей беременности, пока не начались родовые схватки. У британки отсутствовали видимые симптомы беременности, давно не было парня, и она продолжала делать противозачаточные инъекции, которые действуют в течение двух-трех месяцев и обладают 99-процентной эффективностью.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



