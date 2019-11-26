Лавров увидел необъективность в допинговом скандале

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировая общественность пытается поставить Москву в оборонительное положение. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, министр отметил, что это происходит в разных областях международных отношений: экономической, энергетической, военной. В качестве примера он привел новые рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), в которых призвали отстранить Россию от международных соревнований.

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Как подчеркнул Лавров, есть страны, которые хотят поставить Россию в положение «обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду» стороны. По его словам, Россия не может быть постоянно виновата в разного рода нарушениях. «Все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила», — добавил глава ведомства.

25 ноября WADA призвало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В случае принятия этого решения спортсмены не смогут участвовать не только в Олимпийских играх 2020 года, но и в других значимых международных соревнованиях.

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