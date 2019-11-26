На Украине перечислили объединяющие страну идеи

Мир, «антикоррупция» и экономика являются тремя идеями, которые объединяют всех жителей Украины. Об этом заявил руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «Радио Свобода».

По его словам, украинское руководство часто критикуют за чрезмерное доверие опросам, однако есть «маркерные моменты», которые в настоящий момент являются объединяющими для страны.

Материалы по теме Линия раскола 15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе

Корниенко также отметил, что когда речь идет об идее борьбы с коррупцией, то украинцы подразумевают справедливость. «Это и то, что касается качественной работы правоохранительной системы. Начиная с превенции по предупреждению и заканчивая расследованием и приговорами в судах», — заявил глава партии.

Второй объединяющей идеей Корниенко назвал мир, пояснив, что для жителей Украины это «очень чувствительная и эмоциональная тема». Он отметил, что также и для президента Украины Владимира Зеленского это «точно топ-тема» наряду с вопросами экономики и справедливостью.

В сентябре Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое может помочь объединить украинское общество. Так, глава миссии Матильда Богнер, выступая на брифинге в Киеве, заявила, что объединению Украины будет способствовать «улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право», в том числе жителям не подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru