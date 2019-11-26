Российская пенсионерка умерла после отказа врачей нести ее на носилках

Пожилая жительница Владимира с признаками инсульта умерла на лестничной клетке своего дома после отказа медиков нести ее вниз на носилках, рассказал изданию «Подъем» муж погибшей.

По его словам, в субботу, 23 ноября, его жене стало плохо. Он вызвал скорую. Медики приехали через час или полтора. В тот день в доме не работал лифт, и когда медики поднялись к пенсионерам на шестой этаж, они сразу сказали, что не понесут больную вниз. «Они сказали: мы не будем носилки таскать наверх, пойдемте, спустимся по лестнице. Я начал ругаться. Они ответили: либо так, либо никак», — рассказал собеседник издания.

В итоге женщине с инсультом пришлось спуститься на шесть этажей вниз. На первом этаже ее состояние ухудшилось. Работники скорой пытались оказать ей помощь, но «потом развели руками и сказали, что не смогли», добавил супруг.

Ранее в городе Ельце Липецкой области медики не помогли местному жителю, который бился в конвульсиях на крыльце поликлиники. Позже ему вызвали скорую.

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