Сотрудники ФСБ пришли к спасателям Росморречфлота в Москве

Сотрудники ФСБ проводят обыски и изымают документы в здании морской спасательной службы Росморречфлота в Москве. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

Как уточнил «Интерфаксу» представитель службы, их проводит следователь Северо-Западного управления на транспорте.

По его данным, причиной следственных действий стала давняя сделка одного из субподрядчиков службы — «Эко Фрахт» — со структурами нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Субподрядчик должен был предоставить компании десять контейнеров для сыпучих грузов, однако выдал только три. Таким образом договор не был выполнен в полном объеме.

19 ноября сообщалось, что в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По словам пресс-секретаря губернатора, сотрудники правоохранительных органов запросили ряд документов и, получив их покинули здание.Во время следственных действий никого не задержали.

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