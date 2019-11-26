В России захотели увеличить предельный возраст для ректоров

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить предельный возраст для должности ректора до 70 лет. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы о внесении изменений в статью 332 Трудового кодекса выступили депутаты «Единой России» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко. Также они предложили повысить на пять лет предельный возраст для проректоров и руководителей филиалов государственных и муниципальных вузов.

Сафаралиев и Марченко сослались на общемировую и российскую практику высшей школы. Они также отметили глобальную тенденцию к смещению границ пожилого возраста. По мнению депутатов, к руководящим должностям приступают примерно в возрасте 60 лет, когда набирают необходимый в науке и образовании опыт. Поэтому возраст решили продлить, чтобы «хороший руководитель» занимал свое место не менее 10-15 лет.

Согласно статье 332 ТК России, ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся на иные должности с их письменного согласия.

Ранее в Госдуме объяснили отмену выплат 50-рублевых пособий для детей. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что теперь семьи с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека, имеющие детей в возрасте до трех лет, будут получать пособие в размере установленного регионом прожиточного минимума.

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