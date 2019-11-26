Российский школьник объяснил уборку снега на крыше школы

Ученик одной из школ Уссурийска Приморского края, который без верхней одежды убирал снег с козырька школы, сам вызвался помочь. Об этом он заявил Telegram-каналу издания «Подъем».

«Сам предложил помощь. Сидел на окне и убирал снег. Держала меня дворник — женщина. (...) Ее уволили», — пояснил семиклассник. Он отметил, что сама женщина не пыталась убрать снег с козырька школы.

По информации издания, после публикации видео дворника действительно уволили, завхозу школы объявили выговор в связи со слабым контролем над техническим персоналом, а директору сделали замечание.

Ранее в сети появилось видео, на котором школьник без верхней одежды, сидя на подоконнике, счищает снег лопатой. В школу направили инспекторов по делам несовершеннолетних.

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