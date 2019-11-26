На премьере фильма о Льве Яшине побывали звезды спорта и шоу-биза

В московском киноцентре «Октябрь» прошла официальная премьера фильма о лучшем вратаре ХХ века «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Картина о Льве Яшине стала одним из самых знаменательных событий в мире футбола и кинематографа — на премьере побывали звезды отечественного спорта и шоу-бизнеса. Гостей премьеры встречал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Фильм представили режиссер Василий Чигинский, продюсер Олег Капанец, актеры Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Кравченко, Дмитрий Самойленко, Ярослав Жалнин, внук Льва Яшина — Василий Фролов. Среди гостей мероприятия были замечены: Леонид Ярмольник, Илья Бачурин, Оскар Кучера, Роман Евдокимов, Олеся Судзиловская, Екатерина Кононенко, Анна Бородина, Елена Захарова, Даша Чаруша, Светлана Устинова, Натан, группа «Дискотека Авария», Анна Александрова и Снежана Самохина.

Особыми гостями премьерного показа стали игроки футбольного клуба «Динамо»: Антон Шунин, Игорь Лещук, Александр Шепляков, Григорий Морозов, Заурбек Плиев, Владимир Рыков, Игорь Калинин, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Тони Шунич, Артур Юсупов, Мигель Кардозу, Клинтон Н’Жи, Себастиан Шиманьски, Роман Нойштедтер, Вячеслав Грулев, Жоаозиньо дос Сантос, Антон Соснин, Шарль Каборе, Оскар Хильемарк, Максимилиан Филипп, Кирилл Панченко, Сильвестр «Слай» Игбун, Николай Обольский, Рамиль Шейдаев.

Художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» вышел в год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире. По замыслу авторов фильма – это история, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял за «Динамо».

«Мы хотели показать, как важно сохранить футбольные традиции, и не сдаваться. Сценарий фильма написал выдающийся российский киносценарист Владимир Валуцкий. Такое кино лучше смотреть в кинотеатрах. Футбол с хорошим звуком на большом экране — это аттракцион», — рассказал продюсер Олег Капанец.

«Это были непростые съемки. Фильм охватывает период примерно пятьдесят лет, за это время изменились и футбольная форма, и мячи, и эпоха вокруг. Мы снимали на разных полях и использовали хромокей и компьютерную графику, ведь уже нет ни старых "Лужников", ни "Динамо", — говорит режиссер Василий Чигинский. — Однако нам удавалось находить крупицы старой Москвы, например, сохранился дом Льва Ивановича. Мы детально погрузились и в исторический материал, было много нюансов, связанных и с историей футбола. На массовку привлекали и профессиональных футболистов, и болельщиков со всего мира. Чилийских, к примеру, сыграли сотрудники из посольства Чили в Москве. Кстати, на протяжении съемок у нас проводились по две тренировки в неделю, в которых участвовали и актеры, и съемочная группа, и профессиональные футболисты».

«Для многих ребят из "Динамо" Лев Яшин — легенда клуба. Но мало кто из них может сказать, чем он знаменит кроме "Золотого мяча". Надеюсь, что картина об этом расскажет», — подчеркнул внук Льва Яшина, Василий Фролов.

«Было непросто. Я чувствовал большую ответственность. В работе над ролью мне очень помогло общение с семьей Льва Ивановича. Мне очень хотелось точно передать личные качества главного героя, которые отражены в этой истории», — говорит исполнитель главной роли Александр Фокин.