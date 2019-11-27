Пассажира бизнес-класса накормили «отвратительным завтраком»

Пассажир бизнес-класса, летевший в самолете компании British Airways из Майами в Лондон, опубликовал фотографии завтрака, который он назвал отвратительным. Об этом сообщает The Independent.

Чарльз Аллен (Charles Allen) рассказал, что ему принесли горелый тост с помидором и сыром. Аллен опубликовал фото в сообществе British Airways в Facebook, подписав: «Бортпроводники согласились, что это отвратительно, и что еда на лоукостере Ryanair намного лучше».

«Мне дали такой же подгоревший сыр. Салон бизнес-класса значительно ниже допустимого стандарта. Он должен был законсервироваться еще много лет назад», — отметила в комментарии пассажирка, летевшая той же авиакомпанией.

В British Airways отметили, что гордятся качеством своих блюд и не получали никаких жалоб на питание на этом конкретном рейсе ни от клиентов, ни от экипажа.

Ранее пассажир-аллергик остался без еды во время десятичасового перелета. Британец, страдающий от непереносимости глютена, заранее заказал на время длительного перелета специальное питание, однако остался голодным. Вместо полноценного питания из трех блюд ему предложили перекус.

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