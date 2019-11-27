В Белоруссии задумались о гарантиях для бывшего президента

В Белоруссии могут законодательно закрепить статус бывшего президента республики, предоставив его носителям ряд гарантий и привилегий. Соответствующий законопроект был внесен в парламент республики депутатом Анной Канопацкой, пишет «Sputnik Беларусь».

Законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» предлагает сохранить для экс-президентов и их родственников государственную охрану, доступ к правительственной связи, а также медицинское обслуживание, которое предоставляется главе государства во время исполнения своих полномочий. Кроме того, экс-президентам предлагают предоставить право на содержание помощников.

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Кроме того, бывшим президентам предлагается выплачивать пенсию в размере 75 процентов от зарплаты главы государства, которая составляет 4,5 тысячи долларов в месяц, а для проживания ему будет выделена одна из резиденций. В случае смерти экс-главы государства его семья будет продолжать получать социальные выплаты. На протяжении всей своей жизни лица, занимавшие пост главы государства, будут сохранять неприкосновенность.

На данный момент первым и единственным президентом в истории Республики Беларусь является Александр Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году.

Лукашенко уже заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах в 2020 году. При этом он отметил, что не будет держаться «синими пальцами» за президентское кресло, но именно белорусы должны отвергнуть его кандидатуру. В случае победы он будет возглавлять республику до 2025 года.

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