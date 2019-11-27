Стало известно о казнях в турецкой зоне безопасности в Сирии

Правозащитники сообщили о возможных казнях и других преступлениях в контролируемой Турцией зоне безопасности в Сирии. Об этом передает The Guardian со ссылкой на сообщение представителей Human Rights Watches (HRW).

Согласно данным правозащитной организации, поддерживаемые Турцией группировки могут быть виновны в военных преступлениях против местного населения, большинство из них являются курдами. Директор HRW по Ближнему Востоку Лия Уитсон отметила, что «протурецкие группировки, которые используются для контроля над территорией зоны безопасности, сами совершают надругательства над гражданскими лицами». Она рассказала об имеющихся доказательствах отдельных случаев казней, мародерства и запрета на возвращение беженцев в свои дома.

Материалы по теме Турция прекратила военную операцию в Сирии Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?

15 октября ООН предупредила, что сообщения о внесудебных казнях гражданских лиц на северо-востоке Сирии протурецкими боевиками могут быть приравнены к военному преступлению, за которое может понести ответственность Анкара.

На севере Сирии с 9 по 22 октября проводилась военная операция Турции. Ее целью была борьба с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая, и «Исламским государством» (запрещено в России), а также создание зоны безопасности вдоль всей сирийско-турецкой границы. После начала операции курды договорились с Дамаском об оказании военной помощи, на фоне чего США объявили об окончании поддержки курдских формирований и выводе своих сил из региона.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru