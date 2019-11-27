Автобус с российскими кадетами столкнулся с автомобилем

Девять несовершеннолетних и один взрослый пострадали при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем на федеральной трассе под Иркутском, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ведомства, среди пострадавших — водитель автобуса, который перевозил кадетов. По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжелое, у остальных — средней тяжести. «Точная информация будет после того, как их осмотрят в больнице», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе областного управления МВД отметили, что пострадал не водитель, а воспитатель, который был в салоне с кадетами. Пострадавшие дети получили ушибы и ссадины. Также медицинская помощь понадобилась 30-летнему водителю седана.

Автобус с 17 воспитанниками кадетского корпуса и двумя воспитателями ехал в город Ангарск. Столкновение произошло в 16:25 (11:25 мск) на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Тельма Усольского района.

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