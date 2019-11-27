Пятерых россиян госпитализировали после столкновения электрички с автобусом

В Астраханской области автобус врезался в электричку, проехав железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, из них пятеро были госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести, однако угрозы жизни нет, их диагнозы уточняются. При этом известно, что все пострадавшие — пассажиры автобуса. Как уточняет издание «Подъем» в Telegram-канале, в автобусе находились 25 рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода, а в поезде — 650 пассажиров.

Инцидент произощел в 8:15 по местном времени (7:15 мск). Столкновение произошло по вине 57-летнего водителя автобуса. Он пояснил, что решил объехать стоявшее транспортное средство, подумав, что оно сломалось.

Электричка с рельсов не сошла, но движение по пути было приостановлено. Полиция проводит проверку по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей.

В 2018 году пять человек погибли при столкновении на нерегулируемом переезде микроавтобуса и электропоезда в Крыму. Сообщалось, что аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, выехавший на переезд перед электричкой — предположительно, он уснул за рулем или потерял контроль из-за приступа болезни.

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