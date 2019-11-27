WADA отказалось доверять МОК в ситуации с Россией

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд посчитала, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет бороться против санкций в отношении России. Ее слова приводит NRK.
«Нет никаких оснований доверять МОК в этой ситуации. МОК находится под давлением, пытаясь найти выход из положения», — заявила Хеллеланд. Она добавила, что отсутствие России на чемпионате Европы по футболу и Олимпийских играх негативно скажется на финансовом положении МОК.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования.
МОК пообещал поддержать санкции в отношении России. При этом в комитете посчитали, что спортсменов, доказавших непричастность к допинговым манипуляциям, нужно допустить до соревнований.
В сентябре стало известно, что информация из Московской антидопинговой лаборатории подверглась манипуляциям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства.