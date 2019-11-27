Россиянка пожаловалась на «терроризирующую школьников» банду подростков

Инцидент Новосибирск / Вконтакте

Жительница Новосибирска пожаловалась на банду подростков, которые «терроризируют» школьников Калининского района — избивают их и требуют деньги. Видеозаписи с их нападениями на учеников опубликованы в сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как подростки бьют сверстников ногами по груди, толкают и пинают упавших в снег. Все сопровождается нецензурной лексикой. По словам автора публикации, после нападения один из школьников получил перелом челюсти и носа. По ее данным, некоторых «бьют головами о поребрик».

«Ищут помладше и слабее, трясут и вымогают деньги. Длится уже год, если не больше», — пишет женщина. По ее данным, все происходит на улице Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября, но никто не знает точной информации.

Как рассказала родственница пострадавшего, в подразделении по делам несовершеннолетних на улице Войкова заявили «как они поступают, так и с ними надо». В пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области «Ленте.ру» сообщили, что проводится доследственная проверка.

25 ноября агентство «К-Информ» опубликовало видеозаписи избиения 15-летней школьницы несколькими сверстницами. Они били свою жертву в том числе ногами по голове, а также требовали встать на колени и извиниться. Один ролик был снят в туалете торгового центра, второй — в туалете общежития.

Следственный комитет и полиция начали проверку. Как отметило URA.RU, свою проверку начала также мэрия Сургута. Предположительно, девочки заманили сверстницу под предлогом приватной беседы. Предположительно, нападавшие были поклонницами АУЕ (неформальная молодежная группировка с криминальным уклоном) — школьницы подписаны на группы в соцсетях, которые пропагандируют АУЕ-движение, а также слушают блатную музыку.

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