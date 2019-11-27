Президенту Филиппин подарили самую точную российскую винтовку

Гендиректор российского предприятия-разработчика оружия ORSIS Владимир Злобин рассказал, что его компания подарила высокоточную винтовку Т-5000 президенту Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000, ему она очень понравилась», — сказал Злобин. Гендиректор предприятия подчеркнул, что в целом республика проявляет большой интерес к российскому оружию. По словам Злобина, оружие ORSIS есть у многих лидеров.

В сентябре Дутерте разрешил гражданам своей страны стрелять в чиновников-коррупционеров. Он пообещал, что выстреливший во взяточника «не будет отправлен в тюрьму, а будет только серьезно наказан физически».

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