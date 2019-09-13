Президент Филиппин разрешил народу стрелять по коррупционерам

Филиппинский президент Родриго Дутерте разрешил гражданам своей страны стрелять в чиновников-коррупционеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Manila Bulletin.
«Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку — ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним», — заявил глава государства.
Он указал, что не нужно убивать нечистых на руку, потому что иначе можно получить срок, а не помилование. Дутерте пообещал, что выстреливший во взяточника «не будет отправлен в тюрьму, а будет только серьезно наказан физически».
Президент также заявил, что коррупционеры есть практически везде. По его словам, если подобное произойдет в его администрации, то он позволит пострадавшему ударить провинившегося по лицу.
Как передает CNN Philippines, Дутерте пообещал уволить чиновников-коррупционеров, но оставить на постах добросовестных работников. «Если речь идет о взяточничестве, это уже другая история», — заметил он.
В августе президент заявил, что готов отрубать головы наркобаронам и не боится попасть за это в тюрьму.
Дутерте известен эпатажными высказываниями и действиями. В июне он, к примеру, рассказал, что раньше был «немного геем», но затем «вылечился» от гомосексуальности. За год до этого политик вызвал возмущение тем, что поцеловал в губы замужнюю женщину на встрече с соотечественниками в Южной Корее.
В феврале 2018 года президент предложил солдатам стрелять по вагинам протестующих женщин, чтобы «делать их бесполезными».