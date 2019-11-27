Грузинские полицейские поссорились и застрелили друг друга

Прокуратура Грузии начала расследование перестрелки в Цагерском районе (край Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия), результате которой погибли двое полицейских и еще один человек получил ранение. Об этом сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел вечером во вторник, 26 ноября, в поселке Ладжана. По предварительной информации, полицейские застрелили друг друга. Оба погибших охраняли здание общественного центра Дома юстиции. Сообщается, что между ними произошла ссора, во время которой оба достали служебное оружие и стали стрелять друг в друга.

Один полицейский погиб на месте, а второй скончался после того, как его доставили в больницу. Кроме того, получивший огнестрельное ранение мужчина находится в тяжелом состоянии. Он пытался остановить конфликт и успокоить полицейских.

В прокуратуре заявили, что расследование начато по статье 108 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Грузии. При этом там отказались говорить о вероятных причинах произошедшего. В ведомстве лишь подтвердили факт убийства из огнестрельного оружия двух сотрудников полиции Грузии.

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