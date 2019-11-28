Все госуслуги Подмосковья появятся в мобильном приложении в 2020 году

Все региональные государственные и муниципальные услуги в Подмосковье автоматически будут добавлены в мобильное приложение в 2020 году, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. Его цитирует РИАМО в четверг, 28 ноября.

«Приложение госуслуг становится все более функциональным», — сказал Рымар.

По его словам, до конца года планируется реализовать услугу по монетизации молочной кухни, это позволит упростить получение материальной помощи.

В октябре 2019 года в мобильном приложении «Госуслуги Московской области» стала доступна подача заявления на получение молочной кухни, льготной карты «Стрелка» и охотничьего билета.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности цифровизации. По его словам, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции. Он отметил, что цифровизация экономит время и деньги.

В феврале президент «Сбербанка» Герман Греф отметил успехи Московской области в этой сфере. По его словам, в регионе очень быстро вводятся новые сервисы.