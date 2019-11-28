Стали известны масштабы дерусификации постсоветских стран

За 25 лет число владеющих русским языком граждан стран бывшего СССР сократилось почти на треть. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ «Социоцентр»), на которые ссылается принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В докладе отмечается, что в 1990 году русским языком владели 119,5 миллиона граждан советских республик (за исключением России). К 2015-му их число уменьшилось до 82,5 миллиона. Кроме того, сокращается число изучающих русский язык школьников и учащихся колледжей в странах Балтии и СНГ. Если на начало 2004 года их число достигало 11,3 миллиона человек, то в 2018-м их осталось лишь около 7,5 миллиона.

Несмотря на общий спад, в отдельных странах число изучающих русский язык увеличилось. Так, например, произошло в Таджикистане и Узбекистане в период с 2014 по 2018 год. Значительное сокращение числа изучающих русский язык наблюдается на Украине, однако оно компенсируется за счет непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, где школы полностью перешли на русский язык.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что пространство русского языка в мире «искусственно, грубо, подчас бесцеремонно» сокращается. По его мнению, войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, а в ряде стран такая стратегия стала национальной политикой.

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