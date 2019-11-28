Два человека погибли при взрыве на российской пивоварне

Два человека погибли в Пятигорске в результате пожара и взрыва на пивоварне, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева.

По его словам, тела двух мужчин обнаружены на месте пожара. «В настоящее время пожарно-спасательные подразделения МЧС края проводят проливку и разбор конструкций с целью исключения повторного возгорания», — добавил Дегтярев.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Взрыв на территории частной пивоваренной компании ООО «БП «СЮРПРИЗ» случился утром в четверг, 28 ноября. После этого произошел пожар на площади в 20 квадратных метров, была частично разрушена хозяйственная постройка. Экстренные службы получили сообщение в 06:50 по местному времени, к 7:15 горение было полностью ликвидировано. Причина взрыва пока не называется.

11 ноября взрыв произошел на пивзаводе «Балтика» в Петербурге. Тогда пострадали два человека.

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