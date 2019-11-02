Появились подробности взрыва на танкере в Находке

Очевидцы взрыва на танкере «Залив Америка» в порту Находки рассказали о произошедшем, передает РИА Новости.

«Палубу разорвало, как консервную банку. Выбросило за борт троих, двоих подняли», — сказал один из свидетелей ЧП.

Другой очевидец сообщил, что было небольшое возгорание, которое потушили, на месте работают спасательные буксиры. «Предварительно, в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, трех человек выкинуло за борт», — сказал он.

Третий собеседник агентства рассказал, что утром слышал громкий хлопок. «Нас сильно тряхнуло. Когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако [дыма] в районе мыса Астафьева», — уверяет он.

По предварительной информации, погибли старпом, боцман и матрос.

Ранее было опубликовано видео танкера после взрыва. Сообщалось, что в результате ЧП пришли в негодность кабель-трасса и якорные устройства. Судно осталось герметичным. Возбуждено уголовное дело.

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