Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео

РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.

На кадрах видно, что часть судна повреждена взрывом.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва пришли в негодность кабель-трасса и якорные устройства корабля. Следов нефтепродуктов не обнаружено, судно осталось герметичным.

О взрыве газовоздушной смеси на танкере стало известно ранее 2 ноября. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

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