На пивзаводе «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

На пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, взорвался паропровод, по которому в здание подается отопление.
В компании агентству ТАСС сообщили, что в результате взрыва пострадали два человека, они получили незначительные травмы. Работу предприятия не остановили. Там сейчас работает оперативный штаб.
На опубликованных в сети кадрах видно, что над заводом поднимается густой дым, а парковка возле здания усеяна мелкими обломками. Очевидцы сообщают, что повреждено множество машин — у них разбиты стекла.
Завод находится вдали от жилых кварталов, в промзоне Парнас.
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