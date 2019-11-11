На пивзаводе «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

На пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, взорвался паропровод, по которому в здание подается отопление.

В компании агентству ТАСС сообщили, что в результате взрыва пострадали два человека, они получили незначительные травмы. Работу предприятия не остановили. Там сейчас работает оперативный штаб.

На опубликованных в сети кадрах видно, что над заводом поднимается густой дым, а парковка возле здания усеяна мелкими обломками. Очевидцы сообщают, что повреждено множество машин — у них разбиты стекла.

Завод находится вдали от жилых кварталов, в промзоне Парнас.

7 ноября в Москве на улице Фрязевская автобус врезался в здание торгового центра. По одной из версий, инцидент произошел из-за приступа эпилепсии у водителя.

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