Названы главные ошибки женщин при выборе одежды для вечеринки

Усыпанные блестками платья и туфли на слишком высоких каблуках назвали главными ошибками женщин при выборе наряда на вечеринку. Список всех модных промахов, составленный лондонской стилисткой Катериной Оспина (Caterina Ospina), приводит Daily Mail.

Оспина призывает избегать костюма, «с ног до головы» расшитого пайетками или стразами, поскольку такой образ уже устарел. Вместо этого она рекомендует комбинировать блестящую юбку со спокойным верхом: например, с рубашкой, прозрачной блузкой или боди из однотонной ткани.

Кроме того, стилистка отметила, что в погоне за блестящим нарядом девушки часто забывают обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Наилучшим выбором на предстоящие новогодние праздники она считает платье из жатой ткани с эффектом металлик.

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Также эксперт посоветовала отказаться от чересчур высоких каблуков, поскольку в них быстро устанут ноги. «Вы же не хотите быть одной из тех тусовщиц, которые возвращаются на метро босиком. Это никому не идет», — пояснила она.

Особое внимание стилистка советует уделить аксессуарам, так как многие женщины считают их второстепенными деталями костюма. «Не пренебрегайте тем фактом, что иногда весь образ держится на правильно подобранной сумке», — отметила Оспина и порекомендовала присмотреть сумку из вельвета, который в этом году вернулся в моду.

Специалистка заключила, что нет ничего страшного в том, чтобы носить золотые и серебряные украшения вместе: ранее такое сочетание считалось модным табу, однако теперь оно стало трендом.

В сентябре другая британская стилистка перечислила простые правила, соблюдая которые можно избежать модных провалов. В частности, следует перестать покупать одежду на распродажах только потому, что она дешевая. Перед тем как пойти на кассу с уцененной вещью, стоит задуматься, почему ее никто не взял раньше: если одежда хорошая, ее быстро сметают с прилавков.

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