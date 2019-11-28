Макрона окрестили «покровителем террористов»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке терроризма. Об этом пишет Milliyet.

Таким образом Чавушоглу отреагировал на слова Макрона о том, что Анкара не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО, поскольку турецкие власти начали в Сирии военную операцию «Источник мира», мешающую бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Слова Макрона ничего не значат, он покровитель террористов <...> Макрон собирался создать террористическое государство, но из-за нашей операции "Источник мира" его постигло разочарование. Он сам не знает, что говорит», — заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства. Он добавил, что французский лидер должен стоять рядом с союзниками по Североатлантическому альянсу, а не выступать против них.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что члены альянса не могут прийти к консенсусу относительно того, как реагировать на действия Турции на северо-востоке Сирии. При этом все страны согласны с тем, что турецкая операция «Источник мира» не должна привести к ослаблению сил НАТО.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и ИГ. В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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