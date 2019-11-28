Генсек НАТО рассказал о разногласиях в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что у членов альянса есть разногласия по Сирии. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Париже, сообщает РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что союзники не могут прийти к консенсусу относительно того, как реагировать на действия Турции на северо-востоке Сирии. При этом все страны согласны с тем, что турецкая операция «Источник мира» не должна привести к ослаблению сил НАТО.

Генсек добавил, что нужно особенно следить за тем, чтобы действия Турции не помешали бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Мы проделали большой путь, но борьба еще не окончена», — отметил Столтенберг, добавив, что члены альянса намерены продолжать уничтожение боевиков.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и ИГ. В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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