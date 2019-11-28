Еще один европейский лидер признал упадок Запада

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что центр мира сместился на восток из-за упадка Европы. Об этом сообщает El Mundo.

«Если кто-то считает, что проблема касается только политических партий, они упускают из виду упадок Европы и Запада. Веками мировая ось проходила через запад; сегодня она сместилась на восток. Из семи миллиардов человек населяющих планету, в Азии их четыре, а в "центре" (имеется в виду Европа — прим. Ленты.ру) только 800 миллионов. Мы больше не центр мира по демографическим причинам», — сказал Саркози.

При этом бывший французский лидер, говоря о перспективах Евросоюза, усомнился в возможности создать единое целое из 27 разных государств.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год.

В ноябре действующий президент Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Французский лидер также указал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

До этого Макрон заявил, что в мире наступает конец доминирования Запада. По его мнению, в настоящее время происходит укрепление новых держав, таких как Китай, который «выдвинулся в первый ряд». Макрон также отметил «очень успешную» стратегию России. Перед этим президент Франции заявил о необходимости разработать совместный с Россией план действий по космосу и киберсфере. Он подчеркнул, что в первой области главными союзниками французов являются не американцы.

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