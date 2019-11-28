Украинские эксперты поскандалили в эфире из-за газа и конфет

Украинские эксперты устроили словесную перепалку в ходе ток-шоу на телеканале NewsOne. Запись эфира доступна в YouTube.

Журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко разошлись во мнениях касательно прямых покупок российского газа. Молчанов высказал позицию, что Киеву необходимо прекратить закупать реверсивный газ у Европы. Он сравнил ситуацию с продукцией кондитерской корпорации бывшего президента Украины Петра Порошенко Roshen, заявив, что конфеты этой марки свободно продаются в России.

Розенко пикировал, что конфеты являются экономической экспансией и способствуют захвату России, пополняя бюджет Украины.

Roshen — самый дорогой актив Порошенко. Основанная в 1996 году корпорация превратилась в крупнейшего производителя кондитерских изделий на Украине и в одного из крупнейших в Восточной Европе с заводами в России, Литве и Венгрии. Политик неоднократно утверждал, что не имеет никакого влияния на бизнес компании, но за время, когда он руководил Украиной, Roshen резко нарастила доходы: например, в 2014 году прибыль увеличилась почти в девять раз. Тенденция продолжилась в следующие годы. В 2018-м, последнем полном году президентства Порошенко, рост составил 44 процента. Одновременно с этим в 95 раз, до 1,6 миллиарда гривен, выросли и доходы политика, причем большая часть пришлась на дивиденды от трастового фонда Ротшильдов.

Украина прекратила закупки газа у России в 2015 году, перейдя на реверсивные поставки российского газа из Европы. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова дать Украине скидку в размере 25 процентов, если стороны договорятся о прямых поставках.

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