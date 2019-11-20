Россия раскрыла детали газового контракта с Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва предлагала Киеву закупать с 2020 года российский газ напрямую в объеме порядка 15 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, это примерно те объемы, которые обсуждались в рамках последних трехсторонних консультаций. Он подчеркнул, что предложения о прямых поставках российская сторона озвучивала уже не раз. «Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс», — пояснил Новак.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год. Отмечалось, что ЕК считает реверсные поставки дорогостоящими по сравнению с российским газом. Однако в «Нафтогазе» позже назвали эту новость фейком.

Россия прекратила поставки газа на Украину в 2015 году. С того времени республика обходится собственной добычей и поставками российского топлива из Европы через реверс.

Транзитный контракт истекает в декабре этого года. «Газпром» хочет увязать новый договор о транзите с прямыми поставками, а также требует отзыва всех судебных исков и претензий. Российская компания отправила официальное предложение «Нафтогазу», в котором говорится о двух вариантах контрактов сроком на один год. Украина его отклонила, поскольку хочет подписать длительное соглашение.

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