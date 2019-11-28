Рынок нелегального табака в России установил исторический рекорд

Доля нелегальных сигарет в России достигла рекордных 15,6 процента. Это следует из результатов исследования компании Nielsen за третий квартал 2019 года (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Отмечается, что это на 7,2 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. По подсчетам Nielsen, потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года могут составить до 100 миллиардов рублей.

В основном контрафакт покупают в населенных пунктах с небольшим числом жителей. При этом в городах с населением от 50 тысяч человек доля нелегальных сигарет составила 12,1 процентов — это на 3,7 п.п. выше, чем в третьем квартале 2018 года. В Ростове-на-Дону был зафиксирован абсолютный рекорд — там нелегальный табак составляет почти 51 процент рынка.

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Одновременно новым трендом стал высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах. Так, в Москве их доля составила 7,3 процента, в Санкт-Петербурге — 6 процентов.

Крупнейшим поставщиком нелегального табака в Россию остается Белоруссия. Так, сигареты белорусского производства занимают 36 процентов всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России. Также контрафакт поступает из Казахстана и Армении.

Отмечается, что средняя стоимость пачки сигарет в России сейчас составляет 115 рублей, в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40–50 рублей.

Ранее сообщалось, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году недополучили около одного миллиарда долларов налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции.

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