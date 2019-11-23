Подсчитано число выкуриваемых россиянами за год сигарет

В настоящее время на каждого россиянина приходится 1,6 тысячи выкуренных сигарет в год. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает в субботу, 23 ноября, «Российская газета».

«Поставлена задача выйти на тысячу сигарет к 2035 году. Для этого потребуются коллективные активные совместные действия всего гражданского общества», — сказала она, призвав работодателей и волонтерские движения присоединяться к этой работе.

Глава Минздрава также отметила, что с 2006-го по 2015 год число курящих подростков снизилось в два раза, при этом сигареты они стали курить в 2,7 раза реже. «При опросе некурящих, будут ли они курить, став взрослыми, доля положительно ответивших на этот вопрос стала меньше в 3,5 раза», — добавила министр.

Накануне сообщалось, что правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Минздраву поручено в ближайшие шесть месяцев составить план мероприятий по ее реализации. Ожидаемым результатом является сокращение к 2035 году распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процента, детьми — до 1 процента.

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