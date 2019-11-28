Совфед отреагировал на запрет въезда в Россию французскому социологу

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение российских пограничников запретить въезд в страну французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 ноября.

«Любая страна мира может отказывать в праве на въезд гражданам других государств и при этом не объяснять причин», — сказал сенатор.

Он также отметил, что если ФСБ приняла такое решение, значит у нее были на то серьезные причины.

Накануне в комментарии газете «Коммерсантъ» Клеман рассказала, что узнала о запрете на въезд в Россию на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Постановление, по ее словам, ссылается на федеральный закон о запрете на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства». Социолог, чей муж и дочь являются российскими гражданами, намерена оспорить это решение.

В мае в российской визе было отказано бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

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