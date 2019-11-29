Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения. Об этом говорится в отчете компании Group-IB (есть в распоряжении «Ленты.ру»), представленном на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon в Сингапуре.

Вирус проникает в банковские программы на зараженном устройстве, захватывает мобильное приложение и автоматически переводит средства жертвы на счет, указанный злоумышленником. Такой механизм эксперты называют «автозаливом».

Известно, что пока такая атака не носит массовый характер. Впервые подобные случаи были зафиксированы весной 2019 года. Однако эксперты отмечают, что структура вредной программы указывает на то, что она предназначена для массового распространения.

Ранее эксперты объяснили, почему телефонные мошенничества (вишинг) столь широко распространились в России. По их мнению, фишинговые атаки и кражи с помощью вирусов стали невыгодными для преступников. Наиболее пугающей тенденцией 2019 года специалисты в области кибербезопасности назвали использование кибероружия в военных операциях.

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